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32 минуты назад

В Верховной Раде предложили изъять белорусскую госсобственность

Lenta.ru

В Верховную Раду поступил законопроект, предусматривающий возможность изымать госсобственность Белоруссии на территории Украины из-за ее поддержки военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

В Верховной Раде предложили изъять белорусскую госсобственность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ предлагает признать Минск «соагрессором» Москвы, «потому что [он] добровольно предоставил свою территорию для Вооруженных сил РФ».

«Благодаря такой поддержке российские войска через два дня подошли к Киеву, захватив Чернобыльскую АЭС, города Славутич, Ирпень, поселки Иванков, Гостомель, Бучу и другие населенные пункты на севере Украины», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Авторы законопроекта признали, что пока в стране не существует механизма принудительного изъятия объектов белорусской государственной собственности. Его предлагается разработать в ближайшее время.

Ранее на Украине нашли способ повлиять на Венгрию в вопросе введения еще более жестких санкций против России. Как полагает советника министра энергетики страны Елена Зеркаль, с нефтепроводом «Дружба», через который российский газ поступает на Карпаты, может «что-то произойти», если Будапешт не проявит решимость в вопросе ограничений.

В мире,Елена Зеркаль,Верховная Рада,
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