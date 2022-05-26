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11 минут назад

Турция пригрозила Сирии спецоперацией

News.ru

Угроза для Турции со стороны Сирии возрастает и страна будет вынуждена решительно действовать. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит Hürriyet. Он подчеркнул, что республика не будет ждать нападения соседей.

Турция пригрозила Сирии спецоперацией
Фото:  Altan Gocher/GocherImagery via Global Look Press Altan Gocher/GocherImagery via Global Look Press

Как Турция, мы не можем оставаться связанными. Мы не можем ждать, когда они нападут на нас, мы должны сделать то, что необходимо, — отметил Чавушоглу

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил о новой военной операции на севере Сирии. Ее цель — создание 30-километровой безопасной зоны вдоль общей границы. Он подчеркнул, что боевые действия начнутся, как только вооруженные силы и разведслужбы завершат подготовку к ней.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,
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