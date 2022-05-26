Украинские беженцы массово покинули Польшу

Число украинцев, уезжающих из Польши, превысило число приезжающих, пишет The Economist. Среди распространенных проблем, с которыми им пришлось столкнуться, — нехватка жилья и бюрократические преграды для признания навыков и дипломов. (ИноСМИ).
На железнодорожном вокзале в Варшаве можно видеть сотни украинцев, которые хотят уехать обратно на родину, пишет автор статьи. К 23 мая число украинцев, покидающих Польшу, за две недели достигло 345 тысяч и превысило число прибывающих (253 тысячи). В соседних странах наблюдается похожая тенденция.
Так как подавляющее большинство – 94% – это женщины и дети, так как мужчины призывного возраста остались в Украине, свой отъезд они объясняют прежде всего тем, что устали жить в другой стране и переживать за своих близких на родине. К тому же конфликт замедлился и растянулся во времени, активные боевые действия частично стихли.
Польша с начала конфликта приняла у себя более 3,5 миллионов беженцев. Кто-то двинулся далее в Европу, а кто-то остался в Польше, однако ресурсы страны находятся на пределе и предоставить жилье каждому украинцу становится все тяжелее. Около 600 тысяч украинцев проживают в польских семьях. Остальные остановились у родственников или друзей, в общежитиях, отелях, пансионатах или живут самостоятельно. С трудоустройством в развитой Польше проблем нет, но вот подтвердить свои дипломы и квалификации не так просто, как найти неквалифицированную работу. Многие украинцы ищут временную работу, надеясь вернуться домой.