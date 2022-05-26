Украинские беженцы массово покинули Польшу

Число украинцев, уезжающих из Польши, превысило число приезжающих, пишет The Economist. Среди распространенных проблем, с которыми им пришлось столкнуться, — нехватка жилья и бюрократические преграды для признания навыков и дипломов. (ИноСМИ).

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На железнодорожном вокзале в Варшаве можно видеть сотни украинцев, которые хотят уехать обратно на родину, пишет автор статьи. К 23 мая число украинцев, покидающих Польшу, за две недели достигло 345 тысяч и превысило число прибывающих (253 тысячи). В соседних странах наблюдается похожая тенденция.

Так как подавляющее большинство – 94% – это женщины и дети, так как мужчины призывного возраста остались в Украине, свой отъезд они объясняют прежде всего тем, что устали жить в другой стране и переживать за своих близких на родине. К тому же конфликт замедлился и растянулся во времени, активные боевые действия частично стихли.