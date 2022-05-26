Парламент Молдавии лишил мужа Жасмин иммунитета

В 2017 году он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Молдавии. При этом была подана апелляция, на время рассмотрения которой Шор был помещен под судебный контроль, но сумел бежать из страны. Предположительно, у Шора есть гражданство Израиля.