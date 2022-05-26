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51 минуту назад

Парламент Молдавии лишил мужа Жасмин иммунитета

Газета.Ru

Парламент Молдавии лишил иммунитета супруга певицы Жасмин, лидера пророссийской партии «Шор» Илана Шора. Об этом сообщает mk.ru.

Парламент Молдавии лишил мужа Жасмин иммунитета
Фото:  *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

Шор покинул Молдавию в 2019 году на фоне обвинений в хищениях.

В 2017 году он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Молдавии. При этом была подана апелляция, на время рассмотрения которой Шор был помещен под судебный контроль, но сумел бежать из страны. Предположительно, у Шора есть гражданство Израиля.

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Ранее певица Жасмин (Сара Манахимова) заявила, что артисты обязаны поддерживать Россию. По мнению артистки, важно проводить патриотические концерты, когда в мире транслируется неодобрение в сторону России.

В мире,Илана Шора,ФСБ,
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