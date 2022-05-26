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15 минут назад

Шольц: Запад не согласится с «навязанным миром» на Украине

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не согласится с «навязанным миром» на Украине. Об этом пишет ТАСС.

"Не будет навязанного мира, украинцы его не примут"
Фото: ТАССТАСС

Выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме Шольц подчеркнул, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - сказал канцлер.

Ранее в одном из своих выступлений Олаф Шольц сказал, что «Украина должна существовать». Однако из фразы не следует, что украинский народ должен одержать «победу».

На это заявление уже отреагировали политические деятели Германии. По их мнению, канцлер не говорит прямо о возможной «победе» Украины, потому что немцам важно сохранить суверенитет украинского государства. Уже это можно считать победой. Однако есть и мнение, что из-за осторожности в высказываниях украинское правительство теряет доверие к немецкому.

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Ранее профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Шольц не хочет «победы» Украины потому что Германия заинтересована в сильной России.

В мире,Олаф Шольц,Правительство Украины,
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