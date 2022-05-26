Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не согласится с «навязанным миром» на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме Шольц подчеркнул, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - сказал канцлер.

Ранее в одном из своих выступлений Олаф Шольц сказал, что «Украина должна существовать». Однако из фразы не следует, что украинский народ должен одержать «победу».

На это заявление уже отреагировали политические деятели Германии. По их мнению, канцлер не говорит прямо о возможной «победе» Украины, потому что немцам важно сохранить суверенитет украинского государства. Уже это можно считать победой. Однако есть и мнение, что из-за осторожности в высказываниях украинское правительство теряет доверие к немецкому.