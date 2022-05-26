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32 минуты назад

Названо число бежавших в Грузию украинцев

Lenta.ruиещё 1

С начала российской военной операции Грузия приняла на своей земле до 20 тысяч украинских беженцев, в том числе 5,5 тысячи детей. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в республике Андрея Касьянова.

Названо число бежавших в Грузию украинцев
Фото: Maria Belkina / ReutersMaria Belkina / Reuters

По его словам, значительная часть эмигрантов уже сумела найти работу в различных сферах — от управления до ресторанного бизнеса. На адаптацию и помощь украинцам правительство Грузии планирует выделить до семи миллионов долларов. Дипломат назвал помощь властей своевременной.

«В координации с правительством Грузии, а также в сотрудничестве с Верховным комиссаром ООН мы осуществляем все необходимые меры для удовлетворения основных требований [беженцев]», — сказал Касьянов.

Ранее премьер-министр Грузии гарантировал мир с Россией. Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное ради недопущения боевых действий в Закавказье, несмотря на позицию Украины.

В мире,Андрей Касьянов,ООН,
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