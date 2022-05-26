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10 минут назад

Украинцам запретили вход в некоторые магазины Праги

Елена Прошина

В Чехии растет недовольство поведением украинских беженцев. На дверях некоторых магазинов уже появились таблички с надписью: «Украинцам вход запрещен». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинцам запретили вход в некоторые магазины Праги
Фото: ТАССТАСС

В частности, такие таблички были замечены в магазинах Праги. Британский политик Ник Гриффин написал в своих соцсетях, что чехи, якобы, говорят, что это из-за «безудержного воровства и плохого поведения» беженцев.

Пока таблички появились лишь на двух магазинах, речь о массовом явлении пока не идет.

Ранее украинцы сами неоднократно жаловались на условия в Европе. По их словам, им предлагают некомфортные условия проживания, а пособия настолько маленькие, что их ни на что не хватает.

С 1 июня Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия приняли решение отменить для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте. Также появилась информация, что в Испании украинцев начинают выселять из гостиниц и отелей в связи с приближением курортного сезона.

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