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27 минут назад

Россию отказались звать на церемонию памяти жертв бомбардировок Нагасаки

Lenta.ruиещё 1

Власти города Нагасаки не станут в этом году приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом пишет ТАСС.

Россию отказались звать на церемонию памяти жертв бомбардировок Нагасаки
Фото: Richard Atrero De Guzman / Globallookpress.comRichard Atrero De Guzman / Globallookpress.com

25 мая такое же решение приняли власти японского города Хиросима. Вслед за заявлением местных властей посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что это «постыдный шаг», свидетельствующий о том, что Токио «повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан».

Ранее Галузин также раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. По мнению дипломата, такие слова следует переадресовать Вашингтону.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

В мире,Михаил Галузин,
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