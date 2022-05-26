Россию отказались звать на церемонию памяти жертв бомбардировок Нагасаки

Власти города Нагасаки не станут в этом году приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом пишет ТАСС.
25 мая такое же решение приняли власти японского города Хиросима. Вслед за заявлением местных властей посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что это «постыдный шаг», свидетельствующий о том, что Токио «повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан».
Ранее Галузин также раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. По мнению дипломата, такие слова следует переадресовать Вашингтону.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.