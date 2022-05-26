Россию отказались звать на церемонию памяти жертв бомбардировок Нагасаки

Власти города Нагасаки не станут в этом году приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Richard Atrero De Guzman / Globallookpress.com Richard Atrero De Guzman / Globallookpress.com

25 мая такое же решение приняли власти японского города Хиросима. Вслед за заявлением местных властей посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что это «постыдный шаг», свидетельствующий о том, что Токио «повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан».

Ранее Галузин также раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. По мнению дипломата, такие слова следует переадресовать Вашингтону.