Четыре отделения пенсионного фонда ДНР открыли в Мариуполе

Для желающих оформить пенсию в Мариуполе начали работать четыре пункта пенсионного фонда Донецкой Народной Республики.

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Жители Мариуполя, имеющие право на получение пенсии, могут обратиться с заявлением на выплату в любое отделение пенсионного фонда ДНР, открытое в Мариуполе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационно-аналитического отдела администрации Мариуполя Андрея Киора.

«Сейчас пунктов, где принимают заявления, четыре — в каждом районе города. Достаточно оперативно осуществляется работа», — подчеркнул Киор.