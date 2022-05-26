Четыре отделения пенсионного фонда ДНР открыли в Мариуполе

Для желающих оформить пенсию в Мариуполе начали работать четыре пункта пенсионного фонда Донецкой Народной Республики.
Жители Мариуполя, имеющие право на получение пенсии, могут обратиться с заявлением на выплату в любое отделение пенсионного фонда ДНР, открытое в Мариуполе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационно-аналитического отдела администрации Мариуполя Андрея Киора.
«Сейчас пунктов, где принимают заявления, четыре — в каждом районе города. Достаточно оперативно осуществляется работа», — подчеркнул Киор.
По информации Министерстве труда и социальной политики ДНР, на сегодняшний день более 35 тысяч эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за назначением выплаты.