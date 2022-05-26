Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признал тяжелое положение ВСУ на фронте. Об этом сообщает портал «Страна.ua».
«Неприятная ситуация. Потому что мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон — Запорожье», — сказал советник.
Кроме того, Арестович рассказал об «очень сильном расколе в украинском обществе», который вызван усталостью от военных действий и претензиями друг к другу.
«Народ начал конкретно срываться друг на друга, конкретно истерить обвинениями... А давайте представим, что на это накладывается падение Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение. Что начнется в нашем обществе?» — задался вопросом он.
Выход из тяжелого положения Арестович видит в оказании Западом «помощи по ленд-лизу», которая, по его словам, поступит через месяц-полтора.
Ранее Арестович обвинил Германию в неудачах украинской армии.