«Неприятная ситуация. Потому что мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон — Запорожье», — сказал советник.