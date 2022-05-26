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8 минут назад

В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю

Елена Прошина

Киев навсегда потерял выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль украинского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины»
Фото: ТАССТАСС

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал политик.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что после освобождения Мариуполя Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР.

По его словам, специальная военная операция России позволила ДНР выйти к Мариуполю и освободить занятую украинскими силами южную часть республики, обеспечив, таким образом, себе выход к Азовскому морю.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что из-за спецоперации Североатлантический альянс потерял возможность выйти к Азовскому морю и закрепиться в этом регионе.

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