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1 час назад

Запад заработал десятки миллиардов на украинском конфликте

Ura.Ru

Оружейные корпорации США подорожали на 11% на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация 18 оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов.

Запад заработал десятки миллиардов на украинском конфликте
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU

«Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на 53 млрд долларов на фоне специальной операции и перевооружения в Европе. Общая стоимость 18 торгуемых компаний увеличилась с 491 млрд 21 февраля до 544 млрд долларов 24 мая, или на 11%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Это упростит поставки американского оружия. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военная помощь Украине будет расти, пишет RT. В частности, США намерены отправить на Украину ракеты с лазерным наведением.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пентагон,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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