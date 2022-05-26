Запад заработал десятки миллиардов на украинском конфликте

«Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие на Украину, выросла за последние три месяца на 53 млрд долларов на фоне специальной операции и перевооружения в Европе. Общая стоимость 18 торгуемых компаний увеличилась с 491 млрд 21 февраля до 544 млрд долларов 24 мая, или на 11%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.