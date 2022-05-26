В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Глава МИД КНР призвал не «подливать масла в огонь» конфликта на Украине

ТК «Звезда»

В Китае выразили убеждение, что не стоит разжигать кризис вокруг Украины. Отмечено, что его необходимо решать путем переговоров, прилагая усилия всеми заинтересованными сторонами. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Глава МИД КНР высказался по поводу конфликта на Украине
Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.comBelarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com

В разговоре со своей французской коллегой Катрин Колонна китайский дипломат призвал «не подливать масла в огонь» украинского конфликта.

«Крайне важно, чтобы все стороны прилагали совместные силы и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь», - приводит слова Ван И «Интерфакс».

Глава МИД КНР обратил внимание на тенденцию к продолжительности данного конфликта в европейском регионе. По этой причине Ван И призвал «проявлять бдительность в отношении конфронтации лагерей».

Обращая внимание на необходимость налаживания координации и сотрудничества для скорейшего прекращения огня, представитель Китая добавил, что страна «будет продолжать играть конструктивную роль, действуя своими методами».

Ранее в Китае заявляли, что США намеренно затягивают конфликт на Украине. По словам китайского военного эксперта, Соединенные Штаты используют Украину для противостояния с Россией. Эксперт добавил, что Вашингтон использует Киев как марионетку.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители