Додону предъявили обвинения по четырем пунктам

Прокуратура Молдавии предъявила экс-президенту республики Игорю Додону обвинения по четырем пунктам, включая коррупцию и измену родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката главного оппозиционного молдавского политика Максима Лебединского.

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По его словам, "прокуроры предъявили обвинение Додону по четырем пунктам, которые обозначены в протоколе о его задержании", в их число входят коррупция и измена родине.

Прокуратура может попросить суд поместить обвиняемого под арест на 30 суток, если есть подозрения, что он может оказать влияние на ход следствия. Как отметил Лебединский, соответствующее ходатайство сторона обвинения намерена представить завтра. Однако, по словам официального представителя Генеральной прокуратуры Марианы Керпек, такой запрос уже был направлен в суд.

Напомним, власти Молдавии задержали Додона во вторник. Его подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В его доме прошли обыски.

Партия социалистов потребовала освободить экс-президента. Дело против него они называют попыткой нынешнего главы государства Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности запугать политических оппонентов и установить диктатуру. Несогласные с задержанием Додона устроили сегодня акцию протеста возле здания парламента.