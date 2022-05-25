В Мелитополе начинают готовиться к выдаче паспортов РФ

Власти Мелитополя начинают подготовку к выдаче жителям российских паспортов, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
«Администрация города сейчас приступит к подготовительным работам для того, чтобы наши жители могли получить паспорта граждан Российской Федерации согласно их желанию», – сказала она на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале администрации.
По словам Данильченко, в Мелитополе «очень рады, что указ подписан, и благодарны президенту Российской Федерации» за то, что он «так оперативно отреагировал» на их «пожелания и стремления».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.
Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ.