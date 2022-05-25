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55 минут назад

В Мелитополе начали подготовку к выдаче паспортов России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти Мелитополя начинают подготовку к выдаче жителям российских паспортов, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

В Мелитополе начинают готовиться к выдаче паспортов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Администрация города сейчас приступит к подготовительным работам для того, чтобы наши жители могли получить паспорта граждан Российской Федерации согласно их желанию», – сказала она на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале администрации.

По словам Данильченко, в Мелитополе «очень рады, что указ подписан, и благодарны президенту Российской Федерации» за то, что он «так оперативно отреагировал» на их «пожелания и стремления».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ.

В мире,Галина Данильченко,Марат Баширов,Владимир Путин,
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