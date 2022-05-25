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16 минут назад

На Украине решили ввести визовый режим для граждан России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России, говорится на сайте офиса президента Украины.

Украина решила ввести визовый режим для граждан России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», – говорится в ответе на петицию, передает ТАСС.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,
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