Украина решила ввести визовый режим для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России, говорится на сайте офиса президента Украины.
«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», – говорится в ответе на петицию, передает ТАСС.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.