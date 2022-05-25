Украина решила ввести визовый режим для граждан России

«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», – говорится в ответе на петицию, передает ТАСС.