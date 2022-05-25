«Энергоатом» опроверг заявления МАГАТЭ о ядерных запасах на АЭС

Оператор АЭС Украины «Энергоатом» опроверг озвученную главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси информацию о количестве плутония и обогащенного урана на контролируемой ВС РФ Запорожской АЭС. Соответствующее заявление компания сделала в своем Telegram-канале.
«На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она называется ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира», — говорится в сообщении.
Также в «Энергоатоме» добавили, что на Запорожской АЭС в специальном сухом хранилище хранится отработавшее ядерное топливо, которое тоже «никоим образом не касается озвученной чепухи».
Ранее во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Гросси заявил, что на Запорожской АЭС находятся 30 тысяч килограмм плутония и 40 тысяч килограмм обогащенного урана. По его словам, наличие этих ядерных материалов на станции является основанием для скорейшего визита представителей МАГАТЭ на нее.
Гросси отметил, что ситуация, при которой АЭС контролируется ВС РФ, но руководит ею украинский оператор является «беспрецедентной и нежизнеспособной». Он считает, что в таких условиях МАГАТЭ не может иметь достаточно рычагов для контроля ядерной безопасности.