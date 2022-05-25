В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
38 минут назад

«Энергоатом» опроверг заявления МАГАТЭ о запасах плутония и урана на Запорожской АЭС

Елена Прошина

Оператор АЭС Украины «Энергоатом» опроверг озвученную главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси информацию о количестве плутония и обогащенного урана на контролируемой ВС РФ Запорожской АЭС. Соответствующее заявление компания сделала в своем Telegram-канале.

«Энергоатом» опроверг заявления МАГАТЭ о ядерных запасах на АЭС
Фото: ТАССТАСС

«На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она называется ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира», — говорится в сообщении.

Также в «Энергоатоме» добавили, что на Запорожской АЭС в специальном сухом хранилище хранится отработавшее ядерное топливо, которое тоже «никоим образом не касается озвученной чепухи».

Ранее во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Гросси заявил, что на Запорожской АЭС находятся 30 тысяч килограмм плутония и 40 тысяч килограмм обогащенного урана. По его словам, наличие этих ядерных материалов на станции является основанием для скорейшего визита представителей МАГАТЭ на нее.

Гросси отметил, что ситуация, при которой АЭС контролируется ВС РФ, но руководит ею украинский оператор является «беспрецедентной и нежизнеспособной». Он считает, что в таких условиях МАГАТЭ не может иметь достаточно рычагов для контроля ядерной безопасности.

В мире,Верховный суд,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители