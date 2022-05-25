«Энергоатом» опроверг заявления МАГАТЭ о ядерных запасах на АЭС

«На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она называется ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира», — говорится в сообщении.