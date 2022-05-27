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1 час назад

Офис Зеленского допустил потерю контроля над Лиманом

Lenta.ruиещё 1

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, отступили из города Лиман в Донецкой области. Об этом сообщает РБК.

Офис Зеленского допустил потерю контроля над Лиманом
Фото: EPAEPA

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — рассказал о потере контроля Арестович.

Он также указал на «возросший уровень оперативного управления и умений» российской армии.

23 мая замглавы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль ДНР. По словам политика, до установления полного контроля сил ДНР над Красным Лиманом остаются считаные дни.

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