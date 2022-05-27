Офис Зеленского допустил потерю контроля над Лиманом

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, отступили из города Лиман в Донецкой области. Об этом сообщает РБК.

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«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — рассказал о потере контроля Арестович.

Он также указал на «возросший уровень оперативного управления и умений» российской армии.

23 мая замглавы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).