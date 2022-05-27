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18 минут назад

У границ РФ выявили первый случай заражения оспой обезьян

Ura.Ruиещё 9

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян. В правительстве страны подтвердили эту информацию.

У границ России выявили первый случай заражения оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый в Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки. В правительстве подтвердили эту информацию. У пациентки волдыри и высокая температура, но в остальном она здорова», — пишет крупнейшее финское СМИ Yle.

Вирусолог озвучил необычную причину вспышки оспы обезьян

В начала мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание.

В мире,ВОЗ,
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