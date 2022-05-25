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24 минуты назад

Госдеп: Иран не пошел на уступки США в обмен на исключение КСИР из их списка террористов

ТАССиещё 2

Тегеран отказался от уступок Вашингтону в обмен на возможность исключения властями США Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского списка террористических организаций. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Тегеран не пошел на уступки Вашингтону в обмен на снятие части санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Думаю, что этот спорный вопрос в каком-то смысле был решен, поскольку мы дали понять Ирану, что, если они хотят уступок по какому-либо вопросу, не касающемуся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе по включению в список террористических организаций, нам нужен какой-то ответный шаг с их стороны, позволяющий снять наши озабоченности", - ответил дипломат на вопрос о том, является ли возможность исключения властями США КСИР из американского списка террористических организаций одним из основных спорных вопросов в рамках обсуждения восстановления СВПД по ядерной программе Ирана.

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"Полагаю, Иран принял решение, что он не готов сделать ответные шаги. Им сейчас следует решить, готовы ли они к сделке без дополнительных требований", - добавил Мэлли.

Газета Politico во вторник сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден принял окончательное решение не исключать КСИР из американского списка террористических организаций.

В 2019 году Вашингтон принял решение внести КСИР и его силы специального назначения "Аль-Кудс" в список иностранных террористических организаций. В ответ на это власти Ирана внесли в свой перечень террористических организаций Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля прошлого года.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Совбез ООН,Госдеп США,
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