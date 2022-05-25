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11 минут назад

Молдавии предсказали срок вступления в ЕС

Lenta.ru

Молдавию не примут в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 15-20 лет, заявил депутат Европейского парламента от Румынии Еужен Томак. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Молдавии предсказали срок вступления в ЕС
Фото: 

Томак при этом не исключил интеграции Молдавии и ЕС в экономической сфере. Однако он считает, что повысить шансы на членство в Европейском союзе может объединение страны с Румынией.

Объединение двух стран «остается самым безопасным и самым быстрым способом [интеграции в ЕС], который можно осуществить в любое время», заключил политик.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти поддержат объединение с Румынией только при поддержке подавляющего большинства граждан. В России попытки Молдавии объединиться с соседней Румынией считают безуспешными.

В мире,Европарламент,ЕС,
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