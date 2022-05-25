Адвокат рассказал об изъятом у Додона при обысках

Прокуроры во время обысков у бывшего президента Молдавии Игоря Додона изъяли небольшие суммы денег и скидочные карты. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат политика Максим Лебединский.
«У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела, — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи», - сказал он.
Лебединский сообщил, что обыски проводились не только у Додона, но и в других местах. По его словам, «это были попытки связать третьих лиц с ним лично».
Также адвокат заявил, что вместе с экс-президентом Молдавии правоохранители задержали брата его супруги Петра Мериняну, его рассматривают как соучастника в коррупции.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры накануне провели обыски в доме у экс-президента Молдавии Игоря Додона и задержали его на 72 часа, ему предъявили обвинения в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины. Прокуратура просит арестовать экс-президента на 30 суток.