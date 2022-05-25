Евросоюзу предрекли раскол из-за кризиса на Украине

С началом украинского кризиса США и Великобритания подчинили себе всю внешнюю политику Евросоюза и Германии, сведя ее к отношениям с Россией. Как пишет аналитик издания Geopolitika Марио Стефанов, за это Европе придется заплатить высокую цену.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт отметил, что несмотря на громкие заявления о трансатлантическом единстве, все рычаги европейской политики контролируются Вашингтоном и Лондоном. По словам Стефанова, ЕС «де-факто остался без собственных геополитических возможностей», к которым европейцы всегда стремились. Причем самостоятельно действовать они не могут не только на международном уровне, но и на уровне Европы.

Виновником такого положения он назвал «не имеющего таланта к дипломатии» еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля. По мнению журналиста, Вашингтон и Лондон смогли добиться преимущества в Европе активными действиями на Украине, помогая ей оружием. Германия и Франция же оказались не у дел, а все решения на континенте сконцентрировались в структурах НАТО.

При этом Германию стали обвинять за экономические связи с Россией. Крах немецкого, а заодно и французского курса оказался развалом внешней политики Евросоюза, добавил Стефанов. Сейчас же США стремятся превратить Берлин в военный аванпост Североатлантического альянса, а также лишить Евросоюз «политической идентичности».

Кроме того, Германия отказалась от собственных источников энергии, следуя «зеленой политике», при том что основным поставщиком углеводородов для нее осталась Россия. После начала спецоперации «экономический мост» рухнул. В результате ЕС вместе с Берлином пришлось ориентироваться на США и Великобританию в этой ситуации, а собственный стратегический компас ЕС оказался заблокирован на годы.