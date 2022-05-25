Кулеба заявил о «чрезвычайно плохой» ситуации для ВСУ в Донбассе

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе складывается «чрезвычайно плохо» и угрожает стать еще более катастрофичной. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

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По словам дипломата, сейчас украинские войска остро нуждаются в реактивных системах залпового огня (РСЗО). Он попросил западные страны передать им такие установки «как можно скорее».

«Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО и ASAP (англ. «срочно»)», — объяснил глава МИД.