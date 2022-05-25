Северодонецк находится в оперативном окружении сил ЛНР

Силы Народной милиции Луганской народной республики и ВС России взяли Северодонецк в оперативное окружение.
Об этом в эфире Первого канала заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.
«Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент уже можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал Марочко.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале штурма Красного Лимана. По его словам, подразделения ВС РФ совместно с Народными милициями республик на сегодняшний день освободили уже 28 населенных пунктов на севере ДНР.