Северодонецк находится в оперативном окружении сил ЛНР

«Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент уже можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал Марочко.