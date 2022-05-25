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1 час назад

Марочко: Северодонецк находится в оперативном окружении

Елена Прошина

Силы Народной милиции Луганской народной республики и ВС России взяли Северодонецк в оперативное окружение.

Северодонецк находится в оперативном окружении сил ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в эфире Первого канала заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

«Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент уже можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал Марочко.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале штурма Красного Лимана. По его словам, подразделения ВС РФ совместно с Народными милициями республик на сегодняшний день освободили уже 28 населенных пунктов на севере ДНР.

В мире,Денис Пушилин,Андрей Марочко,Верховный суд,Первый канал,
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