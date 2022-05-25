Молдавия обиделась на Евросоюз из-за Украины

Молдова выразила неудовлетворение из-за того, что Украину могут принять в Европейский союз первой, хотя она претендовала на вступление в блок раньше. Статья об этом вышла в агентстве Bloomberg. В пример приводится заявление премьер-министра государства Натальи Гаврилицы.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters Глеб Гаранич / Reuters

«Для нас очень важно не быть забытыми, не остаться позади и не стать серой зоной. Народ Молдовы массово проголосовал за европейскую интеграцию еще до начала спецоперации», — сказала она.

Она также отметила, что страна продвигается вперед в укреплении своих институтов и законов. Это, по ее словам, является ключевым требованием для того, чтобы считаться кандидатом в члены ЕС.