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1 час назад

Молдавия обиделась на Евросоюз из-за Украины

Ura.Ru

Молдова выразила неудовлетворение из-за того, что Украину могут принять в Европейский союз первой, хотя она претендовала на вступление в блок раньше. Статья об этом вышла в агентстве Bloomberg. В пример приводится заявление премьер-министра государства Натальи Гаврилицы.

Молдавия обиделась на Евросоюз из-за Украины
Фото: Глеб Гаранич / ReutersГлеб Гаранич / Reuters

«Для нас очень важно не быть забытыми, не остаться позади и не стать серой зоной. Народ Молдовы массово проголосовал за европейскую интеграцию еще до начала спецоперации», — сказала она.

Она также отметила, что страна продвигается вперед в укреплении своих институтов и законов. Это, по ее словам, является ключевым требованием для того, чтобы считаться кандидатом в члены ЕС.

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О том, что Украина подала заявку на вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. Это произошло после начала вынужденной спецоперации ВС РФ на территории страны. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что ее рассмотрят уже в июне этого года.

Сначала российские власти были не против вступления соседнего государства в ЕС. Однако позже изменили свое решение: глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия сомневается в безобидности этих действий.

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