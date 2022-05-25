На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

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По словам Гросси, на территории АЭС находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана (степень его обогащения не уточняется — прим. «Ленты.ру»). Он также заявил, что агентство хочет быть уверенным, что эти запасы не пропали. Директор МАГАТЭ выразил надежду, что представителям агентства удастся отправиться на АЭС, чтобы убедиться в этом, так как этот вопрос сейчас «не дает спать по ночам».

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30 и 40 тонн плутония и обогащенного урана находилось территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Арифметическая ошибка или угроза в центре Европы

Заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что 30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана — это очень много. Специалист предположил, что если здесь не допущена экономическая ошибка, дальше возникает вопрос о степени обогащения плутония и урана.

«Например, если мы говорим об уране, то для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80 процентов, в том время как в атомных энергоблоках, как правило, используют обычный уран, обогащенный до 2-5 процентов», — объяснил он.

Кондратьев также заметил, что МАГАТЭ 15 лет работало над тем, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

«И теперь выясняется, что в самом центре Европы быстро разворачивались события, ставящие под угрозу весь контроль за нераспространением», — заключил эксперт.

В марте источник в одном из российских ведомств заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране в 2014 году. По его словам, Киев начал формировать технологическую основу еще в 1994 году, после подписания Договора о нераспространении оружия.

О ведении на Украине разработок по созданию ядерного вооружения также сообщал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отмечал, что, по данным Минобороны России, Украина сохранила технический потенциал для этого, и возможности у нее выше, чем у Ирана или Северной Кореи.

Контроль над Запорожской АЭС

Минобороны России 28 февраля объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС. По данным ведомства, территория с электростанцией полностью охраняется, а персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, производится контроль радиоактивной обстановки — радиоактивный фон в норме. В начале марта президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макрон подтвердил, что как ядерная, так и физическая безопасность Запорожской АЭС надежно защищена, а радиационный фон вокруг станции находится в пределах нормы.

Постоянное представительство России при ООН объяснило, что АЭС была взята под контроль, чтобы не допустить ядерных провокаций со сторонних украинских военных и иностранных наемников. По мнению Москвы, риски этого существуют. При этом постпредство уверяет, что действия российских военных не наносят ущерба ядерной безопасности.