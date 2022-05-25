В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Швейцария потребовала от России оплатить чистку монумента Суворову

Елена Прошина

Власти кантона Ури в Швейцарии потребовали от России взять на себя расходы по очистке от краски подвергшегося акту вандализма монумента сподвижникам Суворова в городе Андерматте. Об этом пишет ТАСС.

Швейцария потребовала от России оплатить чистку монумента Суворову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается устранения повреждений, то Российская Федерация как владелец памятника несет ответственность за удаление краски. Она должна сама заказывать эти работы и оплачивать расходы», - говорится в сообщении правительства.

Напомним, пятна синей и желтой краски на памятнике сподвижникам русского полководца Александра Суворова были обнаружены 14 мая. Полиция призвала местных жителей помочь в расследовании, однако эта просьба пока не увенчалась успехом. Как отметили правоохранители, «до настоящего момента не было получено никаких полезных указаний на виновных».

Ранее посольство России в Швейцарии выразило протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии в связи с осквернением памятника. Внешнеполитическое ведомство направило письмо в кантон Ури для принятия мер в связи с инцидентом.

В мире,Александр Суворов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители