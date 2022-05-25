Швейцария потребовала от России оплатить чистку монумента Суворову

Власти кантона Ури в Швейцарии потребовали от России взять на себя расходы по очистке от краски подвергшегося акту вандализма монумента сподвижникам Суворова в городе Андерматте. Об этом пишет ТАСС.

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«Что касается устранения повреждений, то Российская Федерация как владелец памятника несет ответственность за удаление краски. Она должна сама заказывать эти работы и оплачивать расходы», - говорится в сообщении правительства.

Напомним, пятна синей и желтой краски на памятнике сподвижникам русского полководца Александра Суворова были обнаружены 14 мая. Полиция призвала местных жителей помочь в расследовании, однако эта просьба пока не увенчалась успехом. Как отметили правоохранители, «до настоящего момента не было получено никаких полезных указаний на виновных».