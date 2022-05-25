В Киеве сообщили о дефиците соли

На прилавках киевских гипермаркетов нет соли. О дефиците продукта сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщают продавцы, в магазинах раскупили даже дорогую гималайскую соль стоимостью 95 гривен (3,22 доллара). По словам сотрудницы гипермаркета «Ашан», пока неизвестно, когда продукт вернется на прилавки гипермаркетов.

24 мая стало известно, что предприятие «Артемсоль», расположенное в Донецкой области, полностью прекратило работу из-за боевых действий. В компании сообщили, что из-за обстрелов было частично разрушено административное здание, пострадали рудники и материальный склад. По той же причине не работает железная дорога, по которой из «Артемсоли» вывозился товар.