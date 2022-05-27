В Евросоюзе прокомментировали дело Додона

Европейский союз не видит признаков политического заказа в уголовном деле о государственной измене против экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом заявил посол ЕС в республике Янис Мажейкс, пишет РИА Новости.

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По словам дипломата, Брюссель «по ряду причин» следит за расследованием дела против политика и заинтересован в его справедливом исходе. Он также выразил надежду, что власти не станут препятствовать деятельности оппозиции, которая поддерживает бывшего главу государства.

«Мы [в этом] заинтересованы, потому что дело резонансное», — прокомментировал ситуацию Мажейкс.

О возбуждении уголовного дела против Додона сообщалось 19 мая. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года, на которых запечатлена встреча политика с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Во время общения последний передал экс-президенту пакет с, предположительно, крупной суммой денег.