В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
47 минут назад

В Евросоюзе прокомментировали дело Додона

Lenta.ruиещё 4

Европейский союз не видит признаков политического заказа в уголовном деле о государственной измене против экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом заявил посол ЕС в республике Янис Мажейкс, пишет РИА Новости.

В Евросоюзе прокомментировали дело Додона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Брюссель «по ряду причин» следит за расследованием дела против политика и заинтересован в его справедливом исходе. Он также выразил надежду, что власти не станут препятствовать деятельности оппозиции, которая поддерживает бывшего главу государства.

«Мы [в этом] заинтересованы, потому что дело резонансное», — прокомментировал ситуацию Мажейкс.

О возбуждении уголовного дела против Додона сообщалось 19 мая. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года, на которых запечатлена встреча политика с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Во время общения последний передал экс-президенту пакет с, предположительно, крупной суммой денег.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток по подозрению в коррупции и государственной измене. Сам политик считает дело сфабрикованным по заказу действующего президента Майи Санду.

В мире,Игорь Додон,Демократическая партия США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители