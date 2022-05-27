В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
27 минут назад

В латвийской Валке отказались от демонтажа памятников советской эпохи

Газета.Ruиещё 3

Власти Валкского района Латвии приняли решение о сохранении двух памятников, созданных в советские годы в городе Валке, передает Delfi. По информации агентства, речь идет о монументе, посвященном Октябрьской революции и памятнике жертвам фашизма.

В латвийской Валке отказались от демонтажа памятников советской эпохи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оба объекта были созданы местными скульпторами, первый - Айварсом Гулбисом, второй - Гарри Берзиньшем. Как заявили в местном самоуправлении района, в данный момент никаких оснований для демонтажа монументов нет. Власти провели специальное собрание по этому вопросу в ответ на предложение Союза художников Латвии перенести монументы в музей, если в городе захотят их ликвидировать.

По информации Delfi, решение о сохранении памятников связано с тем, что они не считаются символами "советской оккупации" и не связаны с прославлением СССР. Более того, монумент жертвам фашизма установлен на месте, где захоронено более 60 местных жителей, убитых в годы Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе советских памятников по всей стране.

В мире,Законопроекты,День Победы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители