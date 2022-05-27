В латвийской Валке отказались от демонтажа памятников советской эпохи

Власти Валкского района Латвии приняли решение о сохранении двух памятников, созданных в советские годы в городе Валке, передает Delfi. По информации агентства, речь идет о монументе, посвященном Октябрьской революции и памятнике жертвам фашизма.

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Оба объекта были созданы местными скульпторами, первый - Айварсом Гулбисом, второй - Гарри Берзиньшем. Как заявили в местном самоуправлении района, в данный момент никаких оснований для демонтажа монументов нет. Власти провели специальное собрание по этому вопросу в ответ на предложение Союза художников Латвии перенести монументы в музей, если в городе захотят их ликвидировать.

По информации Delfi, решение о сохранении памятников связано с тем, что они не считаются символами "советской оккупации" и не связаны с прославлением СССР. Более того, монумент жертвам фашизма установлен на месте, где захоронено более 60 местных жителей, убитых в годы Второй мировой войны.