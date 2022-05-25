Латвии предсказали войну в случае поражения Украины

В случае поражения Украины Латвии будет угрожать война. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс, пишет Baltnews в своем Telegram-канале.
По мнению министра, боевые действия на Украине отражаются на Латвии напрямую уже сейчас. Он предсказал, что стране придется самостоятельно расплачиваться с последствиями этого конфликта и предотвращать возникновение нового.
«У нас будет еще одна война, и мы будем платить за нее сами. (...) Нужна еще большая поддержка, особенно со стороны США», — предупредил Пабрикс.
Ранее Министерство юстиции Латвии предложило направить российские активы на возмещение ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». Глава ведомства Янис Борданс заверил граждан, что страна имеет право на эти средства.