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19 минут назад

Латвии предсказали войну в случае поражения Украины

Lenta.ru

В случае поражения Украины Латвии будет угрожать война. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс, пишет Baltnews в своем Telegram-канале.

Латвии предсказали войну в случае поражения Украины
Фото: ReutersReuters

По мнению министра, боевые действия на Украине отражаются на Латвии напрямую уже сейчас. Он предсказал, что стране придется самостоятельно расплачиваться с последствиями этого конфликта и предотвращать возникновение нового.

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«У нас будет еще одна война, и мы будем платить за нее сами. (...) Нужна еще большая поддержка, особенно со стороны США», — предупредил Пабрикс.

Ранее Министерство юстиции Латвии предложило направить российские активы на возмещение ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». Глава ведомства Янис Борданс заверил граждан, что страна имеет право на эти средства.

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