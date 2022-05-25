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46 минут назад

В ЕС официально предложили считать обход санкций преступлением

Мария Иванова

Еврокомиссия 25 мая официально предложила считать обход санкций преступлением на уровне ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа ЕК.

В ЕС официально предложили считать обход санкций преступлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о планах ЕС признать обход санкций против России преступлением писали СМИ и рассказала представитель ЕК Дана Спинант.

Спинант сообщала, что 25 мая коллегия европейских комиссаров обсудит уголовное наказание, которое могут применять в ЕС за уклонение от исполнения санкций.

Politico писала, что эта мера даст ЕС правовую основу для конфискации замороженных российских активов.

В ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства. Обсуждения о том, могут ли эти активы быть конфискованы, продолжаются.

Конфискация активов является вопросом национального законодательства, которое различается в каждой стране. Уклонение от санкций сейчас является уголовным преступлением не во всех государствах ЕС. Предложение ЕК, которое потребует единогласия столиц ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на гармонизацию этой правовой ситуации.

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