В ЕС официально предложили считать обход санкций преступлением

Еврокомиссия 25 мая официально предложила считать обход санкций преступлением на уровне ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа ЕК.
Ранее о планах ЕС признать обход санкций против России преступлением писали СМИ и рассказала представитель ЕК Дана Спинант.
Спинант сообщала, что 25 мая коллегия европейских комиссаров обсудит уголовное наказание, которое могут применять в ЕС за уклонение от исполнения санкций.
Politico писала, что эта мера даст ЕС правовую основу для конфискации замороженных российских активов.
В ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства. Обсуждения о том, могут ли эти активы быть конфискованы, продолжаются.
Конфискация активов является вопросом национального законодательства, которое различается в каждой стране. Уклонение от санкций сейчас является уголовным преступлением не во всех государствах ЕС. Предложение ЕК, которое потребует единогласия столиц ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на гармонизацию этой правовой ситуации.