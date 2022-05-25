В ЕС официально предложили считать обход санкций преступлением

Еврокомиссия 25 мая официально предложила считать обход санкций преступлением на уровне ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа ЕК.

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Ранее о планах ЕС признать обход санкций против России преступлением писали СМИ и рассказала представитель ЕК Дана Спинант.

Спинант сообщала, что 25 мая коллегия европейских комиссаров обсудит уголовное наказание, которое могут применять в ЕС за уклонение от исполнения санкций.

Politico писала, что эта мера даст ЕС правовую основу для конфискации замороженных российских активов.

В ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства. Обсуждения о том, могут ли эти активы быть конфискованы, продолжаются.