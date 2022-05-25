Обзор иноСМИ: слова Байдена «не по сценарию» и призывы Зеленского в Давосе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Байден заговорил не по сценарию»

Последние заявления президента США Джо Байдена о Тайване были сделаны «не по сценарию», отмечает корреспондент The New York Times Питер Бейкер. Он заявил, что небрежные замечания, отличающиеся от официальных тезисов, «стали особенностью, а не ошибкой» президентства Байдена: он снова продемонстрировал это 23 мая, когда «отказался от десятилетий стратегической двусмысленности» и дал понять, что будет защищать Тайвань военными средствами от нападения со стороны Китая.

Каждый раз, когда Байден говорит то, что думает на самом деле, Белый дом отправляет «ритуальную подчищающую бригаду», чтобы сделать вид, что он имел в виду вовсе не то. Но затем Байден, «невозмутимый и не извиняющийся, уходит и повторяет все сначала», отмечает Бейкер. Помощники Байдена заявили, что его обещание применить силу для защиты Тайваня на самом деле касается лишь поставок вооружений. Экс-советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод заявил, что сила Байдена в том, что он настоящий. Но иногда он готов рассказать больше, чем хотят его сотрудники, добавил Аксельрод.

Зеленский позвал покидающие РФ компании на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компании, которые прекратили свою деятельность в России, могут продолжить работу в его стране, сообщает En Son Haber. Обращаясь к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, Зеленский заявил, что «любая компания, покидающая Россию, может выйти на украинский рынок, и выиграет от этого, полностью поддержав свободу».

Зеленский также заявил о недостаточности санкций против России. Призывая к отказу от торговли с Россией, Зеленский потребовал «максимальных санкций» против российской нефти, банков и ИТ-сектора. Он пригласил инвесторов и мировых лидеров присоединиться к восстановлению Украины, подчеркнув, что потери страны составляют полтриллиона долларов.

«Россия, Китай и новая холодная война - главные темы Давоса»

Главными темами дебатов на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе стали возможное возвращение холодной войны между Россией и Западом из-за украинского кризиса и будущая позиция Китая в отношении России. Об этом сообщает японский портал Nikkei.

Конгрессмен-республиканец Майкл МакКол предупредил, что в долгосрочной перспективе США и Китай станут глобальными конкурентами в военной и экономической сферах. А глава американской группы «Евразия» Иэн Бреммер предположил, что Китай не будет активно поддерживать Россию в украинском кризисе, так как КНР и США экономически взаимозависимы.

Украинский конфликт и глобальный продовольственный кризис

В результате конфликта на Украине вся морская торговля в украинских портах фактически остановлена, сообщает CNN со ссылкой на недавно рассекреченные данные американской разведки. Канал отмечает, что морская блокада Украины отрезает критически важный для нее экспорт и грозит глобальным продовольственным кризисом.

По словам американского чиновника, который предоставил CNN рассекреченную карту региона на условиях анонимности, за несколько месяцев, прошедших с февраля, Черное море для Украины оказалось «эффективно заблокировано». Карта анализирует количество судов, заходивших и выходивших из украинских портов до и после начала конфликта, показывая почти полное прекращение коммерческих перевозок в порты Черного и Азовского морей.

Стрельба в школе Техаса: демократы проклинают республиканцев

После стрельбы в школе техасского города Ювалде, жертвами которой стали 22 человека, включая 19 детей, демократы потребовали принять меры по контролю над оборотом оружия и начали «проклинать» республиканцев, сообщает Fox News.

«К черту ваши молитвы. Они не сработали с последними 20 массовыми расстрелами, как насчет принятия законов, которые остановят эти убийства?» - заявил конгрессмен-демократ Рубен Гальего.