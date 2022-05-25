Зеленский оценил позицию Китая по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай остается в стороне от противостояния России и Украины. Такой подход Пекина устраивает Киев, подчеркнул глава государства выступая на украинском завтраке в Давосе. Об этом пишет «Газета.ру».

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«Китай выбрал политику быть в стороне. На сегодня Украину устраивает именно такая политика. Нас устраивает этот статус-кво. Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки», - сказал Зеленский.

При этом украинский президент выразил сожаление, что Китай не поддерживает Украину. Он подчеркнул, что хотел бы иметь преимущество в отношениях с Пекином в сравнении с Москвой.

«Это лучше, чем если бы он помогал России, в любом случае. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику», — отметил президент.