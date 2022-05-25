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31 минуту назад

Зеленский оценил позицию Китая по Украине

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай остается в стороне от противостояния России и Украины. Такой подход Пекина устраивает Киев, подчеркнул глава государства выступая на украинском завтраке в Давосе. Об этом пишет «Газета.ру».

Зеленский оценил позицию Китая по Украине
Фото: ReutersReuters

«Китай выбрал политику быть в стороне. На сегодня Украину устраивает именно такая политика. Нас устраивает этот статус-кво. Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки», - сказал Зеленский.

При этом украинский президент выразил сожаление, что Китай не поддерживает Украину. Он подчеркнул, что хотел бы иметь преимущество в отношениях с Пекином в сравнении с Москвой.

«Это лучше, чем если бы он помогал России, в любом случае. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику», — отметил президент.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Китай является сверхдержавой, которая способна переломить ход событий на Украине, если она займет чью-либо сторону. Он отметил, что Пекин часто отмечал важность территориальной целостности Украины и подчеркивал, что события должны решаться дипломатическим путем. При этом китайские компании осторожно относятся к тому, чтобы не нарушать введенные против России санкции.

В мире,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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