В Ереване продолжаются массовые акции протеста. Сегодня участники шествия окружили резиденцию президента Армении и перекрыли входы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео с места событий. На записи запечатлен танец демонстрантов у президентского дворца на проспекте Баграмяна.