В Ереване продолжаются массовые акции протеста. Сегодня участники шествия окружили резиденцию президента Армении и перекрыли входы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео с места событий. На записи запечатлен танец демонстрантов у президентского дворца на проспекте Баграмяна.
Протесты вспыхнули в Армении в конце апреля. Оппозиционно настроенные граждане вышли на улицу с требованием отставки премьера Никола Пашиняна после его заявлений по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха. Они считают, что политика действующей власти угрожает стране потерей государственности Армении и Нагорного Карабаха.