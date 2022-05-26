Совбез ООН проведет заседание в связи с ракетными пусками КНДР

26 мая Совет Безопасности ООН соберется на заседание в связи с ракетными испытаниями, проведенными Северной Кореей . Об этом пишет Reuters со ссылкой на программу всемирной организации.

По данным издания, в ходе заседания состоится голосование по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Документ подразумевает сокращение допустимого объема поставок в Северную Корею сырой нефти до 3 млн баррелей в год и продуктов нефтепереработки до 375 тысяч баррелей в год.