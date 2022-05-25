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17 минут назад

Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

Елена Прошина

Запорожская область намерена взять курс на вхождение в состав Российской Федерации в качестве полноценного субъекта после завершения боевых действий в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Власти Запорожской области захотели войти в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», — заявил он. Рогов добавил, что Запорожская область была частью России «на протяжении сотен лет». По его словам, местное население по ментальности «абсолютно русское», поэтому адаптация пройдет в рекордно короткий срок. Рогов отметил, что все больше жителей Запорожской области выступают за присоединение к России.

Он подчеркнул, что путь интеграции и присоединения региона к составу РФ начнется после, как российские военные силы установят контроль над областным центром — городом Запорожье.

«На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр - город Запорожье - находится под внешним управлением режима Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден», — сказал Рогов. Он добавил, что украинская армия осознает свое уязвимое положение, солдаты уже сейчас вывозят из города свои семьи и выводят активы. Рогов уверен, что вскоре российские войска одержат над ними верх.

В мире,Владимир Рогов,
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