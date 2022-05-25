Власти Запорожской области захотели войти в состав РФ

«На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр - город Запорожье - находится под внешним управлением режима Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден», — сказал Рогов. Он добавил, что украинская армия осознает свое уязвимое положение, солдаты уже сейчас вывозят из города свои семьи и выводят активы. Рогов уверен, что вскоре российские войска одержат над ними верх.