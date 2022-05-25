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12 минут назад

В МИД Китая призвали вывозить зерно из России и Украины

Ura.Ruиещё 9

Китай выступил за создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из России и с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Китай прокомментировал проблему вывоза зерна с Украины
Фото: ТАССТАСС

«В сложившейся ситуации международное сообщество предоставить зеленый канал для экспорта зерна из России и с Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ван И добавил, что Китай кормит пятую часть населения мира. Страна постоянно предоставляет экстренную продовольственную помощь нуждающимся странам, отметил глава китайского МИДа.

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Ранее в ЕС призвали вывезти запасы зерна из хранилищ Украины через морской путь, пишет Pravda.Ru. В ООН даже предложили смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном.

Как сообщает The Times, Великобритания намерена направить военные корабли в украинские порты, которые якобы заблокированы российскими войсками, чтобы вывезти зерно. США вместе с ООН ведут переговоры с Россией и Украиной по разблокированию поставок зерна из республики, передает RT.

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