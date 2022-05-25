Китай поддержал идею "зеленого коридора" для вывоза зерна с Украины

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что необходимо как можно скорее создать гуманитарный "зеленый коридор" для беспрепятственного экспорта продовольствия из России и с Украины , сообщает агентство "Синьхуа".

"В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины", - заявил Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами для предотвращения всемирного голода. "Китай никогда не остается в стороне при решении вопросов, вызывающих озабоченность международного сообщества", - заявил Ван И. Ранее в Китае указали на фактического виновника мирового продовольственного кризиса. Европейский центральный банк считает, что рост цен на продукты питания будет продолжаться, а сами цены будут стабильно оставаться высокими на протяжении всего 2022 года.