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1 час назад

Китай поддержал идею "зеленого коридора" для вывоза зерна с Украины

Газета.Ruиещё 4

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что необходимо как можно скорее создать гуманитарный "зеленый коридор" для беспрепятственного экспорта продовольствия из России и с Украины, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай поддержал идею "зеленого коридора" для вывоза зерна с Украины
Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»Егор Еремов/РИА «Новости»

"В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины", - заявил Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами для предотвращения всемирного голода. "Китай никогда не остается в стороне при решении вопросов, вызывающих озабоченность международного сообщества", - заявил Ван И. Ранее в Китае указали на фактического виновника мирового продовольственного кризиса. Европейский центральный банк считает, что рост цен на продукты питания будет продолжаться, а сами цены будут стабильно оставаться высокими на протяжении всего 2022 года.

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