Япония выразила протест после ракетных пусков КНДР

Япония выразила по дипломатическим каналам протест Северной Корее в связи с проведенными незадолго до этого ракетными пусками. Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси, сообщает РИА "Новости".

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Он уточнил, что протест был передан через посольство в Пекине. Проведение ракетных пусков сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии "являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", подчеркнул Киси.

По данным Минобороны страны, ущерба от проведенного Северной Кореей запуска пока не зафиксировано. В ведомстве уточнили, что высота полета первой ракеты составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, второй - 50 километров с дальностью 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.