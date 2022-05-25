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41 минуту назад

Япония выразила протест после ракетных пусков КНДР

Газета.Ruиещё 1

Япония выразила по дипломатическим каналам протест Северной Корее в связи с проведенными незадолго до этого ракетными пусками. Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси, сообщает РИА "Новости".

Япония выразила протест после ракетных пусков КНДР
Фото: KCNAKCNA

Он уточнил, что протест был передан через посольство в Пекине. Проведение ракетных пусков сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии "являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", подчеркнул Киси.

По данным Минобороны страны, ущерба от проведенного Северной Кореей запуска пока не зафиксировано. В ведомстве уточнили, что высота полета первой ракеты составила 550 километров, дальность полета - 300 километров, второй - 50 километров с дальностью 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Данные по третьей ракете пока уточняются. 25 мая КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что знают о последних ракетных пусках КНДР и не считают, что они представляют непосредственную угрозу США или их союзникам. В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о ракетных пусках.

В мире,Нобуо Киси,Джозеф Байден,
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