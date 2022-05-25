В Германии обвинили "зеленых" в обострении ситуации на Украине

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что некоторые представители экологической партии «Зеленые» в Германии, включая главу комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер, способствуют обострению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Stern.
По его словам, в риторике Хофрайтера прослеживается попытка«военной эскалации».
«Антон Хофрайтер раньше был участником пасхальных маршей [мира], а сегодня он выступает, как представитель оружейной фирмы», — подчеркнул Зедер и добавил, что единственное отличие главы Бундестага по европейским делам от образа «настоящего милитариста» — длинные волосы. Премьер-министр Баварии считает, что «восхищение оружием и войной», которое пропагандирует Хофрайтер, вселяет в граждан Германии неуверенность .
Ранее Антон Хофрайтер и другие представители партии «Зеленые» раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за медлительность в принятии решений по поставкам вооружений на Украину. При этом бывший председатель Социал-демократической партии Германии и Левой партии Оскар Лафонтен заявил, что «зеленые» — подстрекатели к войне, а нынешнее правительство ФРГ — «верные вассалы США».