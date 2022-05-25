В Германии обвинили "зеленых" в обострении ситуации на Украине

«Антон Хофрайтер раньше был участником пасхальных маршей [мира], а сегодня он выступает, как представитель оружейной фирмы», — подчеркнул Зедер и добавил, что единственное отличие главы Бундестага по европейским делам от образа «настоящего милитариста» — длинные волосы. Премьер-министр Баварии считает, что «восхищение оружием и войной», которое пропагандирует Хофрайтер, вселяет в граждан Германии неуверенность .