Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

По его мнению, важным стало обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая. "Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека", — написал публицист. С 1978 года США признают только материковый Китай, но теперь Вашингтон готов помешать Пекину установить контроль над Тайванем, добавил он.