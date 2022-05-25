Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

Колумнист газеты Le Figaro Рено Жирар заявил, что слова президента США Джо Байдена о Тайване "развязали эпоху великого противостояния".
По его мнению, важным стало обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая. "Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека", — написал публицист. С 1978 года США признают только материковый Китай, но теперь Вашингтон готов помешать Пекину установить контроль над Тайванем, добавил он.
Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой "одного Китая", но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.