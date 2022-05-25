В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
37 минут назад

Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

Газета.Ru

Колумнист газеты Le Figaro Рено Жирар заявил, что слова президента США Джо Байдена о Тайване "развязали эпоху великого противостояния".

Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние
Фото: Al Drago/Pool via ReutersAl Drago/Pool via Reuters

По его мнению, важным стало обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая. "Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека", — написал публицист. С 1978 года США признают только материковый Китай, но теперь Вашингтон готов помешать Пекину установить контроль над Тайванем, добавил он.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой "одного Китая", но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.

В мире,Джозеф Байден,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители