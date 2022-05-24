В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
7 минут назад

Госдеп прокомментировал заявление Киссинджера об Украине

Никита Бородкин

Администрация США считает, что Киев сам должен определять свои намерения касательно завершения боевых действий на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя слова экс-госсекретаря Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины для России.

Госдеп прокомментировал заявление Киссинджера об Украине
Фото: ReutersReuters

«Не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война. Решать это предстоит украинскому правительству, представляющему украинский народ: как и когда эта война должна закончиться», — заявил он.

Прайс подчеркнул, что задача США поддерживать украинских партнеров и добиваться того, чтобы их позиция за столом переговоров была максимально прочной. Он напомнил, что на днях в США приняли закон о выделении более 40 млрд долларов на продолжение оказания помощи Украине. Благодаря этому Вашингтон может расширять военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Вместе с этим дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат ужесточать режим санкций против России в случае продолжения ею специальной военной операции на Украине.

Напомним, что по мнению Киссинджера, если переговоры между РФ и Украиной не возобновятся, то в мире «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, которую будет нелегко преодолеть». По мнению дипломата, в идеальной ситуации Москва и Киев должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности. Он призвал власти Украины пойти на территориальные уступки РФ.

В мире,Генри Киссинджер,Администрация США,Правительство Украины,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители