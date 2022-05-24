Госдеп прокомментировал заявление Киссинджера об Украине

Администрация США считает, что Киев сам должен определять свои намерения касательно завершения боевых действий на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя слова экс-госсекретаря Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины для России.

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«Не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война. Решать это предстоит украинскому правительству, представляющему украинский народ: как и когда эта война должна закончиться», — заявил он.

Прайс подчеркнул, что задача США поддерживать украинских партнеров и добиваться того, чтобы их позиция за столом переговоров была максимально прочной. Он напомнил, что на днях в США приняли закон о выделении более 40 млрд долларов на продолжение оказания помощи Украине. Благодаря этому Вашингтон может расширять военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Вместе с этим дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат ужесточать режим санкций против России в случае продолжения ею специальной военной операции на Украине.