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21 минуту назад

Слова Байдена о помощи Тайваню сочли ошибкой, способной привести к войне

Никита Бородкин

Заявление президента США Джо Байдена о «готовности» страны воевать с Китаем на стороне Тайваня посчитали опасным. Такое мнение высказали в статье британской газеты The Telegraph.

Слова Байдена о помощи Тайваню сочли ошибкой, способной привести к войне
Фото: ТАССТАСС

Ранее Байден заявил, что военная защита Тайваня — обязанность США, которую она «взяла на себя». Обозреватели отметили, что Соединенные Штаты никогда не брали брали на себя подобных обязательств, а любое решение о защите Тайваня принимается с согласия конгресса. Кроме того, подобное заявление может привести к войне.

Напомним, что МИД КНР выразил США протест из-за заявления президента и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип единого Китая и соблюдать осторожность в своих словах и действиях касательно тайваньского вопроса. В свою очередь, эксперты нашли объяснение словам американского лидера — по одной из них, ремарки о ситуации в Китае являются лишь оговорками, которые Байден часто допускает в публичных выступлениях.

Согласно другой теории, высказывания главы Соединенных Штатов свидетельствуют об изменении политики страны в этом направлении — их можно трактовать как отказ Вашингтона от политики так называемой стратегической двусмысленности в отношении Тайваня и желание донести это до официального Пекина.

В мире,Джозеф Байден,
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