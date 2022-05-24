Слова Байдена о помощи Тайваню сочли ошибкой, способной привести к войне

Заявление президента США Джо Байдена о «готовности» страны воевать с Китаем на стороне Тайваня посчитали опасным. Такое мнение высказали в статье британской газеты The Telegraph.

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Ранее Байден заявил, что военная защита Тайваня — обязанность США, которую она «взяла на себя». Обозреватели отметили, что Соединенные Штаты никогда не брали брали на себя подобных обязательств, а любое решение о защите Тайваня принимается с согласия конгресса. Кроме того, подобное заявление может привести к войне.

Напомним, что МИД КНР выразил США протест из-за заявления президента и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип единого Китая и соблюдать осторожность в своих словах и действиях касательно тайваньского вопроса. В свою очередь, эксперты нашли объяснение словам американского лидера — по одной из них, ремарки о ситуации в Китае являются лишь оговорками, которые Байден часто допускает в публичных выступлениях.