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29 минут назад

Госдеп прокомментировал слова Киссинджера об уступках Украины

ТАСС

Американская администрация считает, что Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя призыв патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера к обеспечению нейтрального статуса Украины и уступок со стороны Киева.

Госдеп прокомментировал слова Киссинджера об уступках Украины
Фото: ТАСС ТАСС

"Наш комментарий по данному поводу заключается в том, что не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война. Решать это предстоит украинскому правительству, представляющему украинский народ: как и когда эта война должна закончиться", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Наша задача - поддерживать украинских партнеров, добиваться того, чтобы их позиция за столом переговоров была максимально прочной", - продолжал Прайс.

При этом он напомнил, что в США был принят на днях закон об ассигновании более 40 млрд долларов на продолжение оказания помощи Украине. Поэтому Вашингтон теперь может расширить военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву, констатировал дипломат. Параллельно, подчеркнул он, США продолжат ужесточать режим санкций против России в случае продолжения ею специальной военной операции на Украине.

Выступая в понедельник перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Киссинджер выразил мнение, что закрепление за Украиной нейтрального статуса и ее превращение в своеобразный мост между Россией и Европой является главной целью в сложившейся ситуации. Кроме того, он высказался за то, чтобы Украина пошла на территориальные уступки России. Киссинджер занимал в 1973-1977 годах пост госсекретаря США. В 1969-1975 годах он являлся помощником президента США по национальной безопасности.

В мире,Генри Киссинджер,Правительство Украины,Госдеп США,
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