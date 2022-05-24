Госдеп прокомментировал слова Киссинджера об уступках Украины

Американская администрация считает, что Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя призыв патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера к обеспечению нейтрального статуса Украины и уступок со стороны Киева.

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"Наш комментарий по данному поводу заключается в том, что не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война. Решать это предстоит украинскому правительству, представляющему украинский народ: как и когда эта война должна закончиться", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Наша задача - поддерживать украинских партнеров, добиваться того, чтобы их позиция за столом переговоров была максимально прочной", - продолжал Прайс.

При этом он напомнил, что в США был принят на днях закон об ассигновании более 40 млрд долларов на продолжение оказания помощи Украине. Поэтому Вашингтон теперь может расширить военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву, констатировал дипломат. Параллельно, подчеркнул он, США продолжат ужесточать режим санкций против России в случае продолжения ею специальной военной операции на Украине.