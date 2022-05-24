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29 минут назад

Зеленский пообещал возобновить переговоры с Россией после возвращения утраченных территорий

Газета.Ruиещё 2

Украина не собирается вести переговоры с Россией до восстановления контроля над территориями, утраченными после начала российской спецоперации 24 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Москвой
Фото: ReutersReuters

«Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — сказал президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что возвращение «всех территорий скорее всего будет связано с жертвами». Кроме того, он выразил уверенность в том, что мировая поддержка Киеву будет продолжаться.

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До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает согласие на прекращение огня с Россией и не согласится ни на одно соглашение с Москвой, которое предусматривает признание захвата украинской территории.

Москва со своей стороны выражала готовность вернуться за стол переговоров при наличии конструктивного подхода со стороны Киева.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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