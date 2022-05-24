В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
43 минуты назад

Генпрокурор Украины допустила возможность обмена осужденного российского военного

ТАССиещё 4

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного украинским судом к пожизненному тюремному заключению, возможен.

На Украине высказались о возможности обмена российского военного
Фото: EPAEPA

"Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять, могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно", - сказала она во вторник в эфире канала "Украина-24", отвечая на вопрос о Шишимарине.

Каких-либо подробностей Венедиктова не раскрыла. "Я не хочу заходить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, я хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах криминальной юстиции, поэтому, прошу прощения, не буду далее заходить", - сказала она.

Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину

Генеральный прокурор также заявила, что количество российских военных, которым предъявлены обвинения, возросло с 49 до 63 человек.

"Вчера 49, сегодня 63. <...> Из 63 подозреваемых у нас 10 находятся на территории страны", - заявила она. "Снова-таки, если будут обмены, если они будут проходить, мы тоже пониманием, что это вопрос сохранения украинских жизней, поэтому тут все зависит [от ситуации]. Что мы имеем на сегодня - я вам цифру сказала, что мы будем иметь завтра - посмотрим", - подытожила Венедиктова.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными с Россией "хоть завтра".

23 мая суд в Киеве приговорил военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Это первый с начала спецоперации российский военный, приговоренный украинским судом. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова утверждала, что Шишимарина обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области.

В мире,Вадим Шишимарин,Ирина Венедиктова,Владимир Зеленский,НАТО,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители