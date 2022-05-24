На Украине высказались о возможности обмена российского военного

"Вчера 49, сегодня 63. <...> Из 63 подозреваемых у нас 10 находятся на территории страны", - заявила она. "Снова-таки, если будут обмены, если они будут проходить, мы тоже пониманием, что это вопрос сохранения украинских жизней, поэтому тут все зависит [от ситуации]. Что мы имеем на сегодня - я вам цифру сказала, что мы будем иметь завтра - посмотрим", - подытожила Венедиктова.