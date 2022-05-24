США оценили сроки отмены санкций против России

США считают, что Россию нужно надолго лишить преимуществ от участия в мировой экономике, скорой отмены введенных против России экспортных санкций не будет. Соответствующую оценку сроков снятия ограничений дала министр торговли США Джина Раймондо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее заявления приводит ТАСС.

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Раймондо также добавила, что сейчас слишком рано обсуждать какую-либо возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

«Преждевременно даже думать об этом», — заметила министр.

По ее словам, Москва должна заплатить за свои решения «серьезную цену». Министр утвердительно ответила на вопрос о том, считает ли она нужным выплату Россией репараций в связи с проведением военной операции на Украине.