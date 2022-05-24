«Начнутся потрясения»: Киссинджер выступил с призывом по конфликту на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал страны Запада отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки РФ. Как сообщает газета The Telegraph, политик уверен, что переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца.

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По мнению Киссинджера, если переговоры между РФ и Украиной не возобновятся, то в мире «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, которую будет нелегко преодолеть». По мнению дипломата, в идеальной ситуации Москва и Киев должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности.