В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
12 минут назад

Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки РФ

Никита Бородкин

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал страны Запада отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки РФ. Как сообщает газета The Telegraph, политик уверен, что переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца.

«Начнутся потрясения»: Киссинджер выступил с призывом по конфликту на Украине
Фото: ReutersReuters

По мнению Киссинджера, если переговоры между РФ и Украиной не возобновятся, то в мире «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, которую будет нелегко преодолеть». По мнению дипломата, в идеальной ситуации Москва и Киев должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности.

"Повод для начала войны": Медведев о предложениях Италии по Крыму

Напомним, что ранее Киссинджер призвал страны Европы учитывать в своих решениях более глобальную картину и помнить, что РФ на протяжении четырех веков была неотъемлемой частью Европы. Бывший госсекретарь подчеркнул, что западным странам не стоит «принуждать» Москву к постоянному союзу с Пекином.

В мире,Генри Киссинджер,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители